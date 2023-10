Caroline Derpienski WYGWIZDANA na Clout MMA (WIDEO)

W sobotę wieczorem odbyła się druga edycja Clout MMA - gali freakfightowej, która poniekąd zastąpiła dotychczasową konkurencję Fame MMA, czyli High League. Kilka dni przed ogłoszono walkę, która spotkała się z ogromnym oburzeniem wśród internautów. Poinformowano wówczas, że w oktagonie zawalczy Gocha Magical, a jej rywalką zostanie niedoszła synowa - Nikita. Jak zapowiedzieli, tak zrobili. Ostatecznie walkę wygrała pani Gosia, co wywołało prawdziwą euforię w płockiej Orlen Arenie. Z tak pozytywnym przyjęciem nie spotkała się jednak inna z "gwiazd". A mowa o Caroline Derpienski.

Caroline Derpienski wygwizdana na Clout MMA

Z nieznanego chyba nikomu powodu Caroline Derpienski w czasie gali wparowała do oktagonu i chwyciła za mikrofon. Okazało się, że miała do przekazania wszystkim "ważną wiadomość". Jak wyznała, dołącza do rodziny Clout MMA.