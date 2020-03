Catherine Zeta-Jones jest miła dla fanów, ale dla rodziny już niekoniecznie. "Warczysz na ludzi, z którymi mieszkasz!"

olaa 1 godz. temu zgłoś do moderacji 154 4 Odpowiedz

Przeciez to niestety natur czlowieka. A u niej to podwojnie bo jest osoba publiczna. Nam sie to nie zdaza? Musimy byc mili w pracy, u lekarza, uzazac zeby nie obrazic pani w jakims urzedzie bo nas zacznie odsylac od drzwi do drzwi... A w domu jak to w domu mozemy byc soba... My czasem warkniemy na najblizszych jak i oni warkna na nas... ;-) ot samo zycie! Milego dnia Kochani!