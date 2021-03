CCC zaszalało! Za zakupy u nich można dostać… nawet kilkaset złotych w innych sklepach

Partnerem materiału jest CCC

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że pandemia zmieniła naszą codzienność – styl życia, pracy, nauki, ale także robienia zakupów czy prowadzenia biznesu. Wiele aspektów tej codzienności przeniosła też do świata online, co, jak można przypuszczać, zostanie z nami na stałe, nawet po zakończeniu pandemii.

Wydaje się, że marka CCC sumiennie odrobiła pracę domową z nowej rzeczywistości i odświeżyła swój Klub CCC, rozszerzając go od 1 marca 2021 r. o wiele kusząco wyglądających elementów. Jakich?

Skoro świat zwrócił się mocniej niż kiedykolwiek w stronę wirtualnej rzeczywistości, nie potrzebujemy już fizycznych kart klubowych, złudnie wypychających nasz portfel. Wszystkie zakupy będą naliczane wirtualnie, w aplikacji mobilnej, dostępnej do ściągnięcia zarówno dla systemu iOS (Apple Store), jak i Android (Google Play). Klub CCC będzie działał również przez stronę WWW.

Skoro o stronie WWW mowa, dostaniemy też porządną porcję inspiracji. W jednym miejscu zobaczymy ekskluzywne materiały z sesji zdjęciowych i wideo z udziałem największych gwiazd sceny fashion. Zapoznamy się z poradami ekspertów, przeczytamy wywiady i artykuły o najgorętszych trendach.

Marka udowadnia też, że zależy jej na swoich klientach i oprócz super asortymentu oferuje im dodatkowe benefity klubowe, także dzięki współpracy z innymi firmami.

W związku z tym poza znanymi już z dotychczasowej wersji Klubu bonusami, zniżkami i promocjami dostępnymi w CCC, wierni Klubowicze będą mogli otrzymać nawet kilkaset złotych w rabatach do wydania u partnerów. Znajdziemy wśród nich takie marki, jak H&M, Vogue, L’Oreal, Modivo, Apart, BP, Citi Handlowy. A na tym lista się nie kończy - będzie się nieustannie powiększać, aby Klubowicze mieli dostęp do nowych możliwości.

Wśród benefitów znajdziemy też np. prezent na urodziny, pierwszeństwo zakupu dedykowanych kolekcji, możliwość zwrotu produktów bez paragonu, darmową dostawę i… zaproszenia na specjalne wydarzenia. Dostępność tych benefitów zależy jednak od rodzaju członkostwa w Klubie CCC.

Tuż po przystąpieniu do Klubu, na start każdy dostaje status Standard. Jeśli suma wydatków Klubowicza w ciągu roku wyniesie 400-800 zł, awansujemy do statusu Silver. Jeśli przekroczy osiemset złotych – nagrodą jest status Gold.

Standard daje nam 30 dni na zwrot zakupów bez konieczności przedstawienia paragonu. Dodatkowo możemy spodziewać się prezentu urodzinowego od CCC, raz w roku 10-procentowego rabatu na zakupy oraz darmowej dostawy za zamówienia online powyżej 59 zł.

W stosunku do powyższego status Silver rozszerzony jest przede wszystkim o dostęp do ofert rabatowych u partnerów i dodatkowe 30 dni na zwrot bez paragonu (w sumie 60 dni). Do tego mamy pierwszeństwo zakupu specjalnych kolekcji, jednorazowy 20-procentowy rabat raz w roku oraz pakiet trzech personalizowanych rabatów w miesiącu.

Dla posiadaczy statusu Gold firma CCC przygotowała jeszcze więcej korzyści. Jak zapewnia, doceniając swoich najlepszych klientów, chce aby poczuli się wyjątkowo - jak VIP.

Status ten zapewnia pakiet aż sześciu personalizowanych rabatów w miesiącu, zniżki u partnerów, prezent na urodziny, aż 120 dni na zwrot bez paragonu, pierwszeństwo zakupu specjalnych kolekcji, 30-procentowy rabat raz w roku, całkowicie darmową dostawę na zakupy online (do pięciu rocznie) i specjalną infolinię dostępną tylko dla klientów VIP. Klienci tacy będą integralną częścią częścią świata CCC i będą zapraszani na wyjątkowe wydarzenia.

Może spotkają na nich ambasadorów marki? Do tego grona należą już Dyrektor Działu Mody Vogue Polska Karolina Gruszecka, muzyk, kompozytor i współzałożyciel duetu The Dumplings Kuba Karaś, fotograf Łukasz Dziewic, reżyser i fotograf Marcin Ziółko, make up artist Wilson, muzyk Mattia Rosiński, nauczycielka jogi Basia Tworek, artystka Kasia Śledź znana pod pseudonimem coc0m0, tancerz Mateusz Gil – Peakyboy, model Yanek Marek. A czujemy, że mogą do nich dołączyć kolejne gorące nazwiska.

