Celebrytka ŻĄDA od bliskich pieniędzy za świąteczną kolację: "O 22:00 wyrzucam wszystkich i odsyłam do domu"

Ella 15 min. temu

Jasne, odsun wszystkich od siebie, mow, ze za wszystko co maja od ciebie, musza placic. Zostaniesz sam. Ty tez nie kupisz wszystkiego za pieniadze. Jesli kiedys dopadnie cie samotnosc i nie bedziesz mial do kogo odezwac sie i zaczniesz ze scianami gadac i padnie ci to na psyche, to zrozumiesz.