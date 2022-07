Celebrytki rozsyłają uśmiechy z tropikalnej ścianki pokazu Violi Piekut: Halina Mlynkova, Joanna Jabłczyńska, Ida Nowakowska (ZDJĘCIA)

Mnb 22 min. temu zgłoś do moderacji 12 9 Odpowiedz

Ludzie, rocznica Rzezi Wołyńskiej, a tu cisza. Każą nam kochać Ukraińców na siłę, bo tacy biedni. Jak tak dalej pójdzie to będziemy czcić Banderę jak oni. To są problemy. Niemcy co roku przepraszają.