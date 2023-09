Celebrytki w jeansowych spódnicach: Pisarek, Rozenek, Popek… Fajny trend? (DUŻO ZDJĘĆ)

Oki 45 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Czyli my normalne kobiety, nie celebrytki cały czas jesteśmy modne. Ja spódnice dżinsowe noszę od lat. Komedią jest pisanie że coś jest nagle modne bo jakieś celebrytki zaczęły nosić to brzmi jakby one to odkryły