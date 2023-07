Celebrytki w podartych szortach odkrywają uroki sielskiego życia: Monika Mrozowska, Magdalena Boczarska, Patrycja Markowska (ZDJĘCIA)

Bab 44 min. temu zgłoś do moderacji 21 0 Odpowiedz

Mam kuzynów na Podlasiu, lubię do nich jeździć, mieszkają po środku niczego, do granicy osiem kilometrów wokół laski, pagórki, grzyby, poziomki, jeżyny, konie, strumień. Piękne tereny, mogłabym jeździć kilka razy do roku, ale głupio mi się wpraszać, więc jeżdżę raz na dwa lata, choć tam pochowany jest mój dziadek i moja babcia. Ale jeśli macie okazję pojechać na podlaską wieś, spróbować lokalnego jedzenia, polazic po łąkach, zajrzeć do tatarskiej wsi czy obejrzec stare kościoły to warto. Bliżej Białowieży jest Ziołowy Zakątek, to chyba jeszcze Podlasie, tam też pięknie, trochę jak w bajce.