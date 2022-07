Celia Jaunat chwali się SZEŚCIOPAKIEM na wakacjach na Malcie, pozując przed lustrem w bikini (ZDJĘCIA)

Celia Jaunat zalicza się do grona najbardziej rozpoznawalnych partnerek polskich piłkarzy. Choć poczynania żony Grzegorza Krychowiaka nie wzbudzają tak dużego zainteresowania jak losy Anny Lewandowskiej czy Mariny Łuczenko, jej nazwisko wciąż często zdobi medialne nagłówki. Tak jak większość WAGs Francuzka aktywnie działa na Instagramie, gdzie starannie dokumentuje codzienne poczynania czy zagraniczne wyjazdy. Niedawno chwaliła się na przykład wyprawą do Ameryki Południowej w towarzystwie ukochanego.

Jako że sezon wakacyjny trwa w najlepsze, Celia Jaunat postanowiła ostatnio wyruszyć w kolejną podróż. Tym razem celebrytka postawiła na wypoczynek w nieco mniej odległej lokacji i udała się na Maltę. Okazuje się, że żona Grzegorza Krychowiaka zdążyła już wrócić z wakacji i zawitać do Paryża. W czwartek postanowiła jednak nieco powspominać ostatni wyjazd i podzieliła się z fanami kilkoma ujęciami z wczasów.

Celia opublikowała na swoim Instagramowym profilu serię zdjęć wykonanych podczas pobytu na Malcie. Celebrytka uwieczniła m.in. malownicze lokalne widoki, wypad do eleganckiej restauracji czy przechadzkę po mieście. Podzieliła się również ze światem ujęciem, na którym możemy podziwiać, jak ubrana w bikini, pozuje w lustrze, przy okazji dumnie prezentując wyrzeźbione mięśnie brzucha oraz eksponując wiklinową torebkę Hermesa.

Warto dodać, że w życiu Celii Jaunat i Grzegorze Krychowiaka szykują się spore zmiany. W letnim okienku transferowym piłkarz został na rok wypożyczony do klubu Al Shabab. Małżonków wkrótce czeka więc przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej. Kilka dni temu Polak dołączył do kolegów z drużyny na zgrupowaniu w hiszpańskiej Marbelli, ostatnio rozegrał natomiast pierwsze spotkanie w barwach nowego klubu.