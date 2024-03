Celia Jaunat paraduje po Paryżu w futrze i STANIKU. Odsłoniła "kaloryfer" (ZDJĘCIA)

Celia Jaunat to kolejny przykład WAG, która po związaniu się z piłkarzem, przejęła jego sportowe nawyki. Influencerka już od dłuższego czasu może pochwalić się sylwetką, jakiej pozazdrościłaby jej nawet Anna Lewandowska .

Celia Januat na Instagramie

Co ciekawe, muskulatura Celii nie wszystkim się podoba. Żona Grzegorza Krychowiaka od czasu do czasu boryka się z hejtem w sieci. Sportsmenka nic sobie z tego nie robi i wrzuca do sieci kolejne zdjęcia swojego "kaloryfera".