Celine Dion podupadła na zdrowiu. Grozi jej kalectwo, a lekarze są bezsilni...

W grudniu ubiegłego roku Celine Dion wyznała, że zmaga się z rzadką i nieuleczalną chorobą. Piosenkarka cierpi na zespół sztywności uogólnionej . To bardzo rzadkie schorzenie, które wywołuje sztywnienie mięśni i niekontrolowane skurcze. Choroba prowadzi do osłabienia całego organizmu i może skutkować trwałym kalectwem.

Przykro mi, że znowu was rozczarowałam. Pracuję ciężko nad odzyskaniem sił, ale trasa koncertowa potrafi być bardzo wymagająca, nawet wtedy, gdy ma się ich 100 procent. To nie fair wobec was, że ciągle przekładam występy, ale chociaż łamie mi to serce, najlepiej będzie, jeśli odwołamy wszystkie, dopóki nie będę naprawdę gotowa, by wrócić na scenę. Chcę, żebyście wszyscy wiedzieli, że się nie poddaję... i nie mogę się doczekać, kiedy znów was zobaczę! - napisała na Instagramie.