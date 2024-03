Celine Dion pokazała się w towarzystwie synów! Opowiedziała o ciężkiej chorobie i zdradziła, CZY WRÓCI NA SCENĘ (FOTO)

www 31 min. temu zgłoś do moderacji 5 31 Odpowiedz

kilka razy poroniła,bo nie dbała o to żeby tyle nie koncertować ,bardzo chciała córkę,może była w poronieniach,dlatego pierwszy syn nosił długie włosy ,bo miała obsesje ,bo chciała córkę,zdrowie sama zmarnowała przez karierę i po co to wszystko ,bogaci tak mają,jest 14 tym i ostatnim dzieckiem ,ktore urodziła jej matka,matka była zmęczona porodami rozmawiała z księdzem o aborcji,ale ksiądz jej powiedział ,żeby nie usuwała ciąży i urodziła się Celin z tak dużym talentem i tragediami w życiu,mąż dużo starszy i po co to było,mogła mieć inne życie beż tragedi,ale się uparła,to był przyjaciel jej rodziców i tak się to zaczeło ,jak wydoroślała troche,matka jej odradzała tego związku i miała rację ,więc ma to co ma