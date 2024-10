Censori była "koordynatorką orgii", które organizował West?! Ekspracownica twierdzi, że raper traktował biura jak "seksualne place zabaw"

Nad Kanye Westem zawisły ostatnio ciemne chmury. Była pracownica, która już w czerwcu 2022 roku pozwała go o nękanie seksualne i stalking, postanowiła uzupełnić pozew o kolejne zarzuty. Lauren Pisciotta, bo tak nazywa się wspomniana kobieta, twierdzi, że raper odurzył ją i wykorzystał seksualnie. Co ciekawe, tego dnia w studiu, do którego ją zaproszono, miał być obecny także Diddy.

(...) Po kilku małych łykach napoju nalanego jej przez jednego z towarzyszy Westa za jego namową, a następnie podanego jej przez rapera, nagle zaczęła czuć się zdezorientowana - opisują zeznania Lauren zagraniczne tabloidy.

Pisciotta wspomina, że obudziła się kolejnego dnia i prawie nic nie pamiętała. Czuła za to "ogromny wstyd i zażenowanie".

To właśnie ekspracownica Kanye Westa ujawniła szokującą propozycję, z jaką miał on wyjść względem swojej żony. Artysta rzekomo pytał Biankę Censori, czy mógłby uprawiać seks z jej matką.

Szokujące doniesienia na temat żony Kanye Westa. Bianca Censori była "koordynatorką orgii"?

To nie koniec. Kobieta, która niegdyś pracowała u gwiazdora, przekonuje, że we wszystko jest zamieszana również sama Bianca. Lauren nazywa żonę Westa "koordynatorką orgii" i twierdzi, że ta chętnie uczestniczyła w "pokręconych fantazjach seksualnych" rapera. Architektka podobno razem z mężem organizowała seksimprezy i werbowała na nie kobiety. Pisciotta opowiedziała m.in. o tym, jak muzyk poprosił ją o zorganizowanie przejazdu taksówką dla pracownicy Yeezy na jedno z takich "przyjęć".

Następnego dnia Ye i Bianca skontaktowali się oddzielnie z Pisciottą, aby przesłuchać ją w sprawie przejazdu i omówić przyjęcie. Oboje powiedzieli, że byli bardzo zdenerwowani, gdy konkretna zaproszona przez nich kobieta nie pojawiła się na ich seksimprezie. Potem oskarżyli Lauren o to, że celowo jej nie dowiozła - podaje "Daily Mail".

Pisciotta musiała przeprosić parę. Gwiazdor był jednak "wyrozumiały", ponieważ kobieta, która nie dotarła na imprezę... "i tak miała okres"...

Była pracownica ujawnia kolejne szczegóły pracy u Kanye Westa. Wspomina traumatyczne spotkanie

W swoim pozwie ekspracownica Kanye ujawnia, że muzyk traktował swoje biura jak "seksualne place zabaw". Twierdzi, że często przygotowywano mu w nich "prowizoryczną sypialnię" z materacem, poduszkami i kocami.

Lauren zeznała też, że niedługo po tym, jak przestała pracować dla Westa (w listopadzie 2022 roku), spotkała go i Censori na koncercie Post Malone w Kalifornii. Podczas krótkiej rozmowy raper rzekomo chwycił Pisciottę za gardło, włożył język do ucha i powiedział: "Zawsze wiedziałem, co bym z tobą zrobił, gdybym cię jeszcze raz zobaczył". Według Lauren Bianca stała obok i niewzruszona obserwowała, co robi jej mąż.

Co więcej, Lauren mówi, że 47-latek wykorzystywał swoje kontakty w takich firmach jak Adidas i Gap, by uzyskać wizy pracownicze umożliwiające przemyt kobiet do USA w celach seksualnych. W jego firmach nadawano im "niejasne stanowiska" i proszono o podpisanie umów NDA. Censori była ponoć początkowo właśnie taką pracownicą.

