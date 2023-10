Cezary Olszewski nie żyje. Dorota Zawadzka ŻEGNA tancerza: "Bardzo mi smutno"

Cezary Olszewski był kilkukrotnym uczestnikiem programu "Taniec z Gwiazdami" . Mistrz tańców standardowych i latynoamerykańskich zadebiutował w 7. edycji formatu, doprowadzając do zwycięstwa znaną wówczas z serialu "Pensjonat pod Różą" aktorkę Magdalenę Walach . Nie udało mu się już powtórzyć tego sukcesu, lecz uważni widzowie show z pewnością doskonale pamiętają jego układy choreograficzne prezentowane u boku takich gwiazd, jak m.in. Anna Nowak-Ibisz , Grażyna Wolszczak czy Anna Wendzikowska .

Dziś media obiegła sensacyjna informacja o śmierci zaledwie 42-letniego tancerza. Jego ciało miało zostać znalezione w jednym z hoteli zlokalizowanych na terenie Ostrołęki. To właśnie w tej miejscowości Olszewski urodził się i mieszkał ze swoją żoną, poślubioną w 2018 r. Anetą Gworys . Przyjaciele ze środowiska tanecznego żegnają swojego wieloletniego kolegę. Osobistym wspomnieniem podzieliła się też występująca z nim w parze w 12. sezonie "Tańca z Gwiazdami" Dorota Zawadzka .

"Superniania" żegna Cezarego Olszewskiego. "Bardzo mi smutno"

Dorota Zawadzka podeszła do udziału w programie z dużym przymrużeniem oka. Jej taneczne umiejętności pozostawiały wiele do życzenia, lecz udało jej się zaskarbić sympatię widzów za sprawą żartobliwych prezentacji, ciekawych metamorfoz i świetnego zgrania z partnerem. Cezary Olszewski dwoił się i troił, by wykrzesać na parkiecie jak najwięcej z telewizyjnej "Superniani". Ostatecznie zakończyli rywalizację na całkiem wysokim 7. miejscu, plasując się w połowie stawki.