Rozmarzony Cezary Pazura chwali się gotowaniem Edyty: "Oprócz wyżerki jeszcze UCZTA DLA OKA"

Ona 15 min. temu

Najlepsze jest to, że Karyny, kiedy są grube i zapuszczone, z tłustymi włosami to uważają, że są od niej mądrzejsze i wartościowsze, bo "wszystko dla bombelka", a jak ich mąż mówi o nich "moja stara", wyśmiewa przy kolegach, ogląda się za innymi i twierdzi, że "dobrze, że chociaż daje" to jest męski i to prawdziwe życie.