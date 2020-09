Cezary Pazura i jego kolejne wcielenia. W której roli poczuje się najlepiej?

Pojawia się w stroju podobnym do tych, które nosili członkowie Nocnej Straży z „Gry o Tron”, by kolejnego dnia zaskoczyć nas wizerunkiem zakrwawionego zombie. Czy Wujek Czarek dobrze czuje się, przypominając Rebrow albo Dario? Jego miny mówią same za siebie, a obserwatorzy spekulują, co to wszystko może oznaczać. Dlaczego pokazuje charakteryzacje, z których nie do końca jest zadowolony? A może to na potrzeby jakiegoś nowego filmu przygodowego albo… horroru?