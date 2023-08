Cezary Pazura pokazał, jak naprawdę wyglądał budynek z czołówki "13 posterunku" i ujawnił: "NIGDY W ŻYCIU tu nie byłem" (WIDEO)

Cezary Pazura pokazał, jak naprawdę wyglądał "13 posterunek" z zewnątrz

Widzicie to? To jest "13 posterunek" z zewnątrz. Wyobraźcie sobie, że ja nigdy w życiu tu nie byłem. Tu jest jednostka ratowniczo-gaśnicza nr 4 Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Na czołówce, która jest przyśpieszona, to samochód policyjny przyjeżdżał, odjeżdżał, był dzień, aż do nocy, a w tle pracował dźwig. On budował to atrium, które teraz jest za nami. To jest niesamowite, że my aktorzy, nigdy tu nie byliśmy, my to znaliśmy jako pocztówkę, jako czołówkę. W 1997 roku zaczęliśmy "13 posterunek", a ja przez 25 lat nie wiedziałem, że to jest w centrum Warszawy - opowiadał Cezary Pazura.