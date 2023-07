Cezary Pazura zaliczył wpadkę, wbijając szpilę byłej żonie. Nie wiedział, że jest na antenie: "NIE PŁACIŁA za mnie ZUS-u"

Cezary Pazura należy do grona najpopularniejszych rodzimych aktorów, a wielu Polakom niezmiennie kojarzy się głównie z rolami w kultowych komediach. Media uważnie śledzą jednak nie tylko karierę gwiazdora, lecz również jego życie osobiste - którym zresztą on sam dość chętnie chwali się w sieci. Aktor od przeszło 14 lat jest szczęśliwym mężem Edyty Pazury, z którą doczekał się trójki dzieci. Pazura ma także za sobą dwa nieudane małżeństwa - z Żanetą Pazurą oraz Weroniką Marczuk. Choć aktor najpewniej chciałby zostawić przeszłość daleko za sobą, ostatnio nieco niespodziewanie zmuszony był na chwilę powrócić do niej pamięcią. Wszystko za sprawą prezentera radiowego, który w swojej audycji zapytał go o jedną z byłych żon.