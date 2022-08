Cezary Żak UKARANY za palenie śmieci!

Później Cezary Żak próbował się nawet "tłumaczyć", odwołując się do... Biblii i przepraszając (dość klasycznie) wszystkich urażonych. Nic to jednak nie dało, bo sprawą palenia śmieci przez aktora zainteresował się sam Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska. To właśnie on założył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, a chodzi o wykroczenie z art. 191 w zw. z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.