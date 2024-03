Chance Perdomo nie żyje. 27-letni aktor zginął w wypadku

Z wielkim smutkiem dzielimy się wiadomością o przedwczesnej śmierci Chance'a Perdomo z powodu wypadku motocyklowego. Władze poinformowały, że nie brały w nim udziału inne osoby. Pasja Chance'a do sztuki oraz jego nieustający apetyt na życie były odczuwalne przez wszystkich, którzy go znali. Jego życzliwość będzie trwać w tych, których najbardziej kochał. Prosimy o uszanowanie prywatności rodziny w czasie żałoby po stracie jej ukochanego syna i brata - czytamy w komunikacie.

Kim był Chance Perdomo?

Chance Perdomo urodził się 19 października 1996 r. w Los Angeles, ale wraz z matką przeniósł się do Anglii, gdzie się uczył. Początkowo planował studiować prawo, jednak ostatecznie zdecydował się na aktorstwo. Swoją telewizyjną karierę rozpoczął w 2017 r. od roli w serialu "Hetty Feather". Rok później otrzymał główną rolę w filmie BBC "Killed by My Debt", za którą zdobył nominację do prestiżowej nagrody BAFTA TV.

Jednak to angaż do serialu Netfliksa "Chilling Adventures of Sabrina", realizowanego w latach 2018-2020, okazał się przełomem w jego karierze. Jego postać Ambrose’a zdobyła serca fanów na całym świecie. Perdomo wystąpił również w filmach z serii "After". W ubiegłym roku dołączył do obsady "Gen V", spin-offu adaptacji komiksu "The Boys". Po jego śmierci produkcja drugiego sezonu została wstrzymana na nieokreślony czas.