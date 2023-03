Charlize Theron twierdziła, że jej ojciec zginął w wypadku samochodowym. Mroczna tajemnica na jaw wyszła po latach

Charlize Theron urodziła się w 1975 roku w Republice Południowej Afryki. Jej rodzice, Charles Theron i Gerda Aletta Maritz, zajmowali się hodowlą bydła. Jedynaczka pomagała im od najmłodszych lat, ale marzyła o zupełnie innym życiu. Wszystko wskazywała na to, że zostanie artystką. Jej talent zauważyli rodzice, którzy zapisali córkę na lekcje baletu. Potem dziewczynka zaczęła naukę w szkole tanecznej z internatem w Johannesburgu.

Theronowie wydawali się z pozoru normalną i kochającą się rodziną. Skrywali jednak mroczny sekret. Ojciec dziewczynki był bowiem alkoholikiem. Normalnie lubił się śmiać i żartować. Gdy znajdował się pod wpływem alkoholu, wszystko się zmieniało. Mężczyzna wielokrotnie budził niepokój i stosował przemoc wobec najbliższych.

Dzień, który zmienił wszystko

21 czerwca 1991 roku wydawał się kolejnym zwyczajnym dniem. 15-letnia Charlize czytała w swoim pokoju, a jej matka wykonywała domowe obowiązki. Spokojną atmosferę przerwał telefon od szwagierki Gerdy. Kobieta przekazała, że Charles znowu się upił. Aktorka wspominała po latach, że intuicja podpowiadała jej, że wydarzy się coś złego. Nie myliła się.

Ojciec nastolatki wrócił do domu w towarzystwie brata. Był tak pijany, że ledwo trzymał się na nogach. Gdy matka Charlize zobaczyła, w jakim stanie jest jej mąż, zamknęła drzwi wejściowe na klucz. Agresywny mężczyzna zaczął wówczas rzucać wyzwiskami i jej grozić. Gerda ostatecznie uległa i postanowiła wpuścić go do środka. Miała nadzieję, że w ten sposób Charles się uspokoi. Niestety tak się jednak nie stało.

Okazało się, że Theron miał ze sobą broń. Na jej widok matka uciekła do sypialni córki. To tylko dodatkowo rozzłościło pijanego mężczyznę. Zaczął dobijać się do drzwi pokoju. Przerażone kobiety napierały z całych sił na drzwi, by nie mógł dostać się do środka. Charlesowi nie spodobał się ten sprzeciw. Zrobił krok w tył, sięgnął po broń i zaczął strzelać w kierunku drzwi.

Jakimś cudem żaden z pocisków nie trafił jego najbliższych. Gerda wiedziała, że musi działać, bo za chwilę mogą nie mieć już tyle szczęścia. Chwyciła więc swój pistolet, otworzyła drzwi i oddała kilka strzałów w kierunku męża. Za nim zobaczyła jego brata, do którego również odruchowo strzeliła. Obaj mężczyźni zginęli na miejscu.

Początki kariery Charlize i wsparcie matki

Wkrótce na miejscu zdarzenia zjawiła się policja. Funkcjonariusze zaczęli przesłuchiwać Charlize oraz jej matkę. Kobieta opowiedziała całą historię, którą potwierdziła jej córka. Obie wskazały, że nie było innego wyjścia, ponieważ ich życie było zagrożone. Ostatecznie śledczy potwierdzili, że Gerda zabiła męża i szwagra w samoobronie. Tym samym postępowanie w sprawie zostało umorzone i kobieta nie poniosła żadnej kary.

Życie matki i córki diametralnie się zmieniło od czasu tych tragicznych wydarzeń. Przede wszystkim uwolniły się od mężczyzny, który przez lata je bił i terroryzował. Charlize wkrótce rozpoczęła też karierę modelki, a potem aktorki. Choć początki bywały ciężkie, Gerda zawsze wspierała swoje utalentowane dziecko. Późniejsza gwiazda zawsze mogła liczyć na swoją mamę. Otrzymywała słowa zachęty i otuchy oraz pomoc materialną w najtrudniejszych momentach.

Theron wyjawia światu prawdę o ojcu

Aktorka przez długi czas nie potrafiła się jednak przyznać publicznie do tego, co ją spotkało. W wywiadach opowiadała, że jej ojciec zginął w wypadku samochodowym. Wszystko zmieniło się w 2007 roku. Ukazała się wówczas książka opisująca wybrane sprawy kryminalne z RPA. Jedną z nich była śmierć Charlesa Therona. Głos zabrała wtedy jego siostra, Elsa Malan. Kobieta zaprzeczyła, by jej brat był alkoholikiem. Nie tylko próbowała wybielić jego wizerunek, ale też mówiła wiele przykrych rzeczy na temat jego żony.

Aktorka nie mogła słuchać tych oszczerstw i postanowiła stanąć w obronie matki. Chciała się też w jakiś sposób odwdzięczyć za to, co kobieta zrobiła dla niej przed kilkunastoma laty. Gwiazda opowiedziała więc publicznie historię śmierci swojego ojca. Dzięki temu pokazała też innym ofiarom przemocy domowej, że dotyka ona nawet sławnych, pięknych i bogatych ludzi.

Matka i córka do dziś pozostają w świetnych relacjach. Często pojawiają się też razem z okazji różnego rodzaju imprez i ceremonii filmowych. Wspólna przeszłość jeszcze bardziej zbliżyła je do siebie. Trudne doświadczenia uświadomiły im, że zawsze mogą na siebie liczyć.