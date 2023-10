Chce być jak Barbie. Usunęła już żebra, powiększyła piersi i wszczepiła implanty w pośladki. Wydała prawie MILION ZŁOTYCH na operacje

Australijka Tara Jayne McConachy zasłynęła dzięki swojemu niekonwencjonalnemu wyglądowi, który jest wynikiem wielu operacji plastycznych. Od najmłodszych lat marzyła o tym, aby wyglądać jak "żywa lalka Barbie" . Jej ojciec, znając marzenie pociechy, zafundował jej na 20. urodziny operację powiększenia piersi oraz wstrzyknięcie botoksu do ust. Od tego momentu Tara nie wyobraża sobie życia bez kolejnych zabiegów, które przybliżają ją do jej wymarzonego wyglądu.

Chce upodobnić się do lalki Barbie. Operacje plastyczne zawładnęły jej życiem

W ramach swojego dążenia do osiągnięcia idealnego wyglądu, 34-letnia Tara usunęła żebra, powiększyła piersi i wszczepiła implanty w pośladki. Na co dzień pracuje jako pielęgniarka kosmetyczna, jednak to nie jej praca przyniosła jej rozgłos, ale jej nietypowy wygląd. Tara pojawiła się w jednym z odcinków programu "Botched", emitowanego na kanale E!, w którym poprosiła znanych chirurgów o kolejne powiększenie jej biustu. Oprócz tej operacji, McConachy przeszła kilka operacji nosa oraz zabieg wszczepienia implantów w pośladki. Tara regularnie korzysta również z zabiegów medycyny estetycznej, a botoks i kwas hialuronowy są jej stałymi towarzyszami w dążeniu do idealnego wyglądu.