"Chłopaki do wzięci". Karina triumfuje po rozstaniu Stefana i Aldony. Wzięła udział w ODWAŻNEJ sesji zdjęciowej (FOTO)

Karinę Koch widzowie poznali dzięki programowi " Chłopaki do wzięcia " . Zwykle pojawiała się w towarzystwie brata Stefana, z którym ma bardzo bliską relację. Jednak ostatnio ich kontakty zostały wystawione na ciężką próbę, a wszystko za sprawą Aldony, z którą związał się chłopak.

Karina zdecydowała się na odważną sesję zdjęciową. Fani komentują

Karina nie znosiła niedoszłej bratowej, z którą nie potrafiła się porozumieć. Zaczęła się przez to oddalać od brata. Teraz jednak najprawdopodobniej wszystko wróci do normy, ponieważ Stefan wyrzucił Aldonę z domu . Karina postanowiła uczcić zwycięstwo pikantną sesją zdjęciową.

Specjalnie udała się do Płocka, gdzie makijażystka i fryzjerka przygotowały ją do erotycznych zdjęć. W mocnym makijażu i przedłużonych, prostych włosach Karina jest nie do poznania. Od razu po sesji chciała pochwalić się jej efektami, jednak obawiała się, czy fotografie nie naruszą regulaminów portali społecznościowych.