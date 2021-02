Chłopiec od "koszulki Messiego" przeżył koszmar! "Pojawiły się GROŹBY"

Nikt 25 min. temu zgłoś do moderacji 17 1 Odpowiedz

Ja rozumiem, że można pomóc osobom potrzebującym, ale od kiedy to jest czyjs obowiązek, żeby dawać innym pieniądze? Mimo, ze za Messim nie przepadam to z jego strony był to po prostu miły gest, ze zwrócił uwagę na tego chłopca. Czy to oznacza, ze ma sponsorować cała rodzinkę, bo dał dziecku koszulkę i może nawet jakieś pieniądze? Skąd mógł wiedzieć, ze w wiosce mieszka ciemnogród, który wyśmiewa się z chłopca z tego powodu i utrudnia mu życie. Nie świadczy to dobrze ani o "sąsiadach", ani o rodzinie chłopca.