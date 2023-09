Chłopiec WBIEGŁ NA MURAWĘ po meczu Polski z Wyspami Owczymi. Wzruszająca reakcja Roberta Lewandowskiego! Kibice węszą ustawkę (WIDEO)

Magda 17 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

A ja rzadko oglądam mecze, nie rusza mnie to. Ale wczoraj z ciekawości chwilę popatrzyłam bez głosu, bo prawie przysypiałam. I nagle tak mi się śmiać zachciało, co to jest w ogóle za sport, jacyś chłopcy truchtają po boisku i se piłeczkę podają jeden do drugiego.... I tyle. Za co i dlaczego oni tyle kasy dostają? Kogo w ogóle to fascynuje? Przecież to nie sport, tylko hobby. Biegają za tą piłką jak mój syn w podstawówce na wf.... Skąd ta ekscytacja?