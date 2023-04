Chris Hemsworth ZREZYGNUJE z aktorstwa? Jest zagrożony poważną chorobą

Chris Hemsworth to z całą pewnością jeden z najpopularniejszych australijskich aktorów. Można go było oglądać w takich produkcjach jak: "Thor", "Avengers" czy "Men in Black". Jakiś czas temu do mediów trafiła jednak niepokojąca wiadomość, że Chris zamierza zrobić sobie przerwę w karierze, by spędzić nieco więcej czasu z bliskimi. Decyzję tą podjął po tym, jak poddał się badaniom genetycznym i okazało się, że aktor ma podwójny gen APOE4, który odziedziczył po rodzicach. Oznacza to, że gwiazdor ma od ośmiu do dziesięciu razy większe prawdopodobieństwo zachorowania w przyszłości na chorobę Alzheimera.