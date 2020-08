Chris z "Hotelu Paradise" ma już NOWĄ DZIEWCZYNĘ! "Marietta LEKKO SIĘ ZASMUCIŁA" (FOTO)

Kolo 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Po pierwsze Chris mógł rzucić kulą i zgarnąć sto koła skoro to i tak nic nie było warte. Po drugie Marietta stwierdziła, że ma coś nie tak z nosem i se go poprawi. Nie Marietko twój nos jest OK. Za to twoje uszy...buahaha odstające i to one wymagają korekty. Dziękuje za uwagę.