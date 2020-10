Chrissy Teigen przerywa milczenie po stracie syna: "Nie wiedziałam, jak wrócić do prawdziwego życia"

Po stracie dziecka ojcowie są zupełnie ignorowani #dzieciutracone

We wtorek, cztery tygodnie po tragicznym wydarzeniu, 34-latka w końcu przerwała milczenie i wyjawiła w obszernym poście, jak radzi sobie ze stratą synka. Mama dwójki dzieci opublikowała na Instagramie jedynie fragment tekstu, który opublikowała w serwisie Medium . Jak można było się spodziewać, Teigen wciąż nie doszła do siebie po traumatycznym przeżyciu.

Nie wiedziałam, jak wrócić do prawdziwego życia, więc napisałam ten tekst dla Medium z nadzieją, że uda mi się jakoś ruszyć dalej, ale jak tylko go opublikowałam, łzy napłynęły mi do oczu, ponieważ to wszystko wydawało się takie... ostateczne. Nie chcę nigdy nie pamiętać Jacka.