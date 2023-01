Chrissy Teigen URODZIŁA! John Legend ponownie został ojcem

Chrissy Teigen i John Legend od lat uchodzą za jedną z bardziej lubianych par amerykańskiego show biznesu. Choć żadne z nich nie może narzekać na brak sukcesów w życiu zawodowym, to prywatnie spotkała ich wielka tragedia. W 2020 roku ukochana muzyka ogłosiła bowiem, że trafiła do szpitala w 20. tygodniu ciąży i straciła synka, któremu zdążyła nadać imię Jack .

Chrissy Teigen w żałobie po stracie synka. Nie traciła jednak nadziei

Nie ma wątpliwości, że Chrissy Teigen bardzo mocno przeżyła utratę dziecka. Jak wyznała w instagramowym wpisie, nie było jej dane zobaczyć twarzy dziecka, gdy się urodziło, a ona sama ma wyrzuty sumienia po tym, co się stało. Ze smutkiem przyznała też, że zdjęcia, które wykonywano jej w błogosławionym stanie, bardzo mocno wpływają na jej emocje.

Jestem przepełniona żalem, że nie zobaczyłam jego twarzy, kiedy się urodził. Tak bardzo bałam się, że zobaczę go znów w moich koszmarach, że zapomniałam, że mogę zobaczyć go w swoich snach. Codziennie cierpię przez wyrzuty sumienia. Ten miesiąc to straszne przypomnienie i szczerze mówiąc, myślałam, że najgorsze minęło, ale myślę, że życie i emocje nie są zapisane w żadnym harmonogramie. Kocham cię, Jack. Tak bardzo za tobą tęsknię - napisała.