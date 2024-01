Christina Aguilera pochwaliła się nową figurą w Las Vegas. Wiadomo, jak udało jej się schudnąć prawie 20 KILOGRAMÓW (FOTO)

Christina Aguilera bez wątpienia ma jeden z najlepszych wokali w branży. Mimo to media często skupiają się nie na jej twórczości, a wyglądzie. Sama zainteresowana również otwarcie mówi o samoakceptacji i wahaniach wagi, jakich doświadczyła na przestrzeni lat. Kiedy w 2008 r. na świat przyszedł jej syn Max, wyraźnie przytyła i nie od razu zaczęła gubić po ciążowe kilogramy.

Christina Aguilera sporo schudła

W kolejnych latach Christina na zmianę chudła i tyła. Nierzadko było to związane z zawirowaniami w jej życiu prywatnym. Jakiś czas temu Aguilera przyznała w wywiadzie, że kocha swoje krągłości. Wygląda jednak na to, że miłość do sylwetki nie przeszkodziła jej w utracie ponad 18 kg.