Christina Applegate o lasce w towarzystwie córki OLŚNIEWA na SAG Awards (ZDJĘCIA)

W 2021 roku Christina Applegate wyznała, że zmaga się ze stwardnieniem rozsianym. Pod koniec zeszłego roku aktorka odsłoniła swoją gwiazdę w Alei Sław i podczas przemówienia zapowiedziała, że po ówczesnej roli w netflixowej produkcji nie wróci już do grania. Aktorka pozostała jednak aktywna zawodowo, bo w styczniu 2023 roku pojawiła się na rozdaniu nagród Critics Choice Awards, gdzie otrzymała nominację w kategorii "najlepsza rola komediowa". Mimo że pojawiła się na wydarzeniu, to zrezygnowała z wyjścia na ściankę. Poruszała się o lasce.

Christina Applegate o lasce pozuje na SAG Awards

W niedzielę Christina zaszczyciła swoją obecnością SAG Awards . Applegate tym razem zdecydowała się zapozować na czerwonym dywanie, na którym to towarzyszyła jej 12-letnia córka Sadie Grace LeNoble. Panie pojawiły się w Fairmont Century Plaza w Century City w Kalifornii w pasujących do siebie stylizacjach.

51-letnia aktorka zaprezentowała się w długiej welurowej sukni z aksamitnymi klapami. Kreację przypominającą smoking "uzupełniała" laska, bez której gwiazda nie jest się w stanie poruszać. Applegate wyraźnie zaznaczyła, co myśli o zdiagnozowanej u siebie chorobie. Na lasce zamieściła bowiem naklejki "pie*dol się stwardnienie rozsiane". Córka Christiny na tę okazję wybrała czarny garnitur z ozdobnymi guzikami, błyszczące martensy z żółtymi sznurówkami i kaszkiet.

Christina Applegate żegna się z czerwonym dywanem

Jakiś czas temu serialowa Kelly Bundy udzieliła wywiadu Los Angeles Times, w którym przyznała, że SAG Awards będzie prawdopodobnie jej ostatnią galą rozdania nagród, więc "to wielka sprawa". Mimo że gwiazda zrezygnowała z kariery aktorskiej, to wciąż ma zamiar pracować, bo, jak stwierdziła, musi zarobić trochę pieniędzy, by mieć pewność, że "jej córka nigdy nie będzie chodzić głodna". Gwiazda skupia się więc na karierze lektora.