Chuck Norris wspiera Jurka Owsiaka i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy: "Nigdy się nie poddawajcie!" (WIDEO)

Złoty Melon otrzymuje pieniądze od Fundacji WOŚP, rocznie to kilka milionów złotych na organizację „finałów” WOŚP i drugie tyle na „Przystanki Woodstock”. Firma jednak sama niczego nie organizuje, a zleca usługi innym podmiotom, głównymi wykonawcami są zaś firmy powiązane z rodziną Owsiaka. Pieniądze otrzymuje np. firma Jacek Stachera, należąca do ojca wnuczki Owsiaka i partnera życiowego jego córki Aleksandry Owsiak, a zarazem pracownika Złotego Melona. Sama Aleksandra Owsiak była zatrudniona w tej firmie i partnerzy razem wykonywali usługi przy organizacji „Przystanku Woodstock”, „finałów” WOŚP i innych akcjach promocyjnych fundacji. Jedną z firm, które otrzymywały zlecenia jest Fell Mint Production, firma należąca do młodszej córki prezesa Złotego Melona Ewy Owsiak. Fell Mint Production ma zajmować się reklamą i eventami, ale nawet nie ma swojej strony internetowej ani nawet numeru telefonu. Inną podobną firmą jest Jasna Sprawa, która też należy do Jerzego Owsiaka. Jej pełnomocnikiem została Lidia Niedźwiedzka-Owsiak. To przedsiębiorstwo również nie ma żadnej strony i nie odpowiada na pytania o udział w „usługach obcych”. Piątą firmą jest Boscata, również należąca do Jacka Stachery, która działa podobnie jak Tabasco. Na prośbę dziennikarzy również nie udzieliła odpowiedzi o milionowe zlecenia od Złotego Melona i WOŚP. Rodzinne przedsięwzięcia Jerzego Owsiaka są umieszczane w takich pozycjach jak: „administracja”, „zatrudnienie” i przede wszystkim „usługi obce”. Owsiak nigdy nie ujawnił tego, kto i za ile wykonuje usługi oraz w jakich warunkach jest kupowany sprzęt. To wszystko mimo zarządzeń sądu i 14 wyroków sądów administracyjnych, w tym trzech kar dla WOŚP.