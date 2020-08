Manu Rios - hiszpański przystojniak z milionami fanów

Odkąd media społecznościowe umożliwiły ludziom na całym świecie dzielenie się z innymi swoim życiem, do pierwszej ligi show biznesu przedarli się reprezentanci całkiem nowego rodzaju celebryctwa : influencerzy, którzy swoją popularność zdobywają na prezentowaniu wyidealizowanego obrazu świata .

Popularność młodych "kreatorów kontentu" początkowo budziła pobłażanie u przedstawicieli bardziej "tradycyjnych" mediów, ale z czasem nawet najbardziej zatwardziali przeciwnicy internetowych gwiazd musieli przyjąć do wiadomości, że* influencerzy coraz pewniej czują się w świecie show biznesu*. Ich sukcesy legitymizują kolejne projekty i programy poświęcone właśnie ich działalności.

Jednym z przykładów na to, że kariera "z internetu" może rozwinąć się w intratne "fuchy" gdzie indziej, jest Manu Rios . 21-letni Hiszpan zdobył popularność dzięki publikowanym w sieci coverom znanych przebojów i autorskim kompozycjom.

Choć póki co nie zrobił spektakularnej kariery muzycznej, to wyjątkowa fotogeniczność i wyczucie stylu otworzyło mu drzwi do kariery celebryty: Manu ma na koncie kontrakty reklamowe z największymi domami mody, a niedawno ogłoszono, że wystąpi w czwartym sezonie hiszpańskiego serialu Netfliksa _**Szkoła dla Elity**_.