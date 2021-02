Nikodem Rozbicki - warszawski bon vivant, aktor i chłopak Julii Wieniawy (ZDJĘCIA)

londynek 15 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Byłam też z takim co go wszystkie całowały a on się głupio uśmiechał. Dziwił się o co mi chodzi? Jak zerwałam a mu zależało to już go w takiej sytuacji nie zobaczyłam.Powrotu u mnie nie było. To środowisko to głównie popisy tu nic nie wiadomo.