Ciało 27-letniej Anastazji sprowadzono do Polski. Ojciec zabrał głos: "Żonie pokazano ciało. Po pewnych szczegółach rozpoznała córkę"

Ciało zamordowanej Anastazji przetransportowano do Polski

Przynajmniej jeden etap śledztwa można już uznać za zakończony. Ciało zamordowanej przewieziono już do Wrocławia. Jak informuje Fakt, transport zorganizowała polska prokuratura. Było to o tyle istotne, że sprowadzanie zwłok do kraju zazwyczaj jest niesłychanie kosztowną operacją.

Ojciec Anastazji zabiera głos

Już nie możemy jej pomóc, możemy ją tylko godnie pochować. (...) Żona była w prokuraturze, pokazano jej ciało, po pewnych szczegółach rozpoznała Anastazję, nie mamy już żadnych wątpliwości, że to nasza córka. Prokurator powiedział, że możemy się zająć organizacją pogrzebu. Będziemy teraz szukać firmy pogrzebowej. (…) Żeby to wszystko jakoś przetrwać, żeby to już było za nami, ten czas do pogrzebu jest najtrudniejszy - opowiedział w rozmowie z Faktem Adrzej Rubiński.