Ciało Iwony Wieczorek zostało zakopane pod Zatoką Sztuki? Śledczy przerwali milczenie

Sprawa Iwony Wieczorek to jedna z najgłośniejszych nierozwiązanych zagadek kryminalnych w Polsce. Od zaginięcia dziewczyny minęło 13 lat, a detektywi wciąż nie wpadli na żaden trop, który przybliżyłby ich do rozwiązania. Czy wielomiesięczne przeczesywanie terenu przy Zatoce Sztuki w Sopocie przyniosło przełom? Jest już odpowiedź na to pytanie.