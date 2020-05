"Ciałopozytywna" Deynn chwali się fałdkami na brzuchu: "Nie przeszkadza mi, gdy coś WYLEWA SIĘ Z LEGGINSÓW" (FOTO)

Xxx 44 min. temu zgłoś do moderacji 9 6 Odpowiedz

Ja mam takie sadełko, może nawet mniejsze i czuję się jak grubas. Mój pępek jest kółkiem a nie kreską tylko jak stoję wyprostowana. Super że ktoś taki jak ona (fit) wstawia takie zdjęcie bo daje mi to nadzieję że jednak uda mi się pozbyć tego smalcu. Dziękuję! PS do hejterów - mam prawo dążyć do bycia szczupłą, bez fałdek. Nie lubię ich i to że większość kobiet jest tłusta i to pozornie akceptuje nie znaczy że ja też muszę