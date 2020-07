Ciara URODZIŁA trzecie dziecko. "Wszystkiego najlepszego! Mama i tata cię kochają"

Ciara to znana amerykańska wokalistka, której chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Wykonawyczyni takich hitów jak 1, 2 Step, Love Sex Magic, Goodies, Oh czy Like a Boy od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, pomimo tego, że zrezygnowała z rozwijania kariery na rzecz rodziny.