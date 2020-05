Ciężarna Katy Perry podbija kalifornijską plażę u boku umięśnionego Orlando Blooma (ZDJĘCIA)

Najnowszy singiel Katy Perry Daisies nie okazał się, co prawda, takim hitem, na jaki promowała go wytwórnia, jednak gwiazda zdecydowanie nie ma powodów do narzekania. Po latach meandrowania przez labirynty życia uczuciowego w świecie show biznesu Katy nareszcie znalazła szczęście w potężnie zbudowanych ramionach Orlando Blooma, z którym oczekuje obecnie narodzin pierwszej córeczki.