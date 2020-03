Ciężarna Małgorzata Rozenek wygina się podczas sesji z KONIEM. Fani grzmią: "Zwierzęta nie powinny być wykorzystywane w taki sposób"

Chora 🤒 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Po co to Pani Małgosiu? Czy w czasach epidemii, kiedy ludzie umierają, inni tracą bliskich, lekarze i inne służby padają ze zmęczenia Pani robi takie szopki, kto jak kto, ale wykształcona kobieta i to na dodatek w ciąży. Proszę pomyśleć o innych, o pielęgniarkach, które po 48 godzinach służby nie mają co zjeść bo już owoce i chleb wykupione. Takimi postami niszczy Pani swój autorytet. Może Radek ma coś do powiedzenia? Czy to jest ok??