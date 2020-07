Ciężarna Małgosia z "Rolnik szuka żony" relacjonuje zabawę na ślubie przyjaciół: "Moje pierwsze wesele BEZ SZPILEK. Tatara nie wolno" (FOTO)

Nie jest tajemnicą, że większość związków zapoczątkowanych na planie reality show nie przetrwało z dala od kamer. Do wyjątków należy jednak relacja Małgosi i Pawła Borysewiczów , którzy poznali się w trakcie czwartego sezonu Rolnik szuka żony. Tuż po zakończeniu nagrań do programu para stanęła na ślubnym kobiercu . Niedługo potem małżonkowie powitali na świecie syna Ryszarda .

(...) To moje pierwsze wesele bez szpilek (na naszym hasałam w do 2), ale w tej sukience sprawdziło się to idealnie. Rysio był nad nami, ze śliczną ciocią. Smalczyk i ogórek to zdecydowanie jedzenie moich imprez, tatara nie wolno. Ciasta nie chcę, nie mam ochoty! Kwaśne, chrupiące, orzeźwiające, lekko słodkie może być! Taniec też ok. Szybko mi zleci czas prawda? Powiedzcie, że szybko (p.s dzięki za komentarze typu: Paweł wyjmij ręce z kieszeni, już za późno, nie da rady, czasem po naszych nieidealnych zdjęciach mam listę w głowie gotowych komci) - napisała na swoim profilu.