Claudia Schiffer przyszła na ściankę z kotem zamkniętym w PLASTIKOWYM PLECAKU! Internauci grzmią: "TO OKRUTNE" (ZDJĘCIA)

Claudia Schiffer zapisała się złotymi zgłoskami w historii mody. W latach 90. i na początku pierwszej dekady nowego stulecia niemal żaden pokaz kolekcji ubrań najznamienitszych wówczas projektantów nie mógł obyć się bez ich prezentacji na ciele niemieckiej gwiazdy. Kobieta podjęła walkę z upływającym czasem, lecz w odróżnieniu od wielu koleżanek po fachu, dosyć ostrożnie podeszła do tematów urodowych poprawek. Co więcej, ostatnimi czasy coraz częściej można ją zobaczyć w naturalnej odsłonie.

Claudia Schiffer maltretuje swojego kota? Internauci nie pozostawiają na niej suchej nitki

Uroczy czworonóg nie dostąpił zaszczytu zgrabnego pląsania po jasnożółtym dywanie. Show-biznesowy debiut upłynął mu pod znakiem ściskania się w designerskim, dopasowanym do złotej sukienki plecaku , który Claudia Schiffer dzierżyła w dłoniach podczas uroczystej imprezy. Wyraźnie ucieszona, odziana w kreację Versace gwiazda zdawała się zupełnie nie przejmować losem swojego pupila. Wręcz przeciwnie, żartowała na jego temat, przyznając, że "ego Chipa po przygodzie z kinem jest nie do zniesienia".

Koty nie są modnymi dodatkami. Ten biedny kot jest przerażony, nie mówiąc już o ciasnocie; To jest niepotrzebne i okrutne. Żywe, oddychające zwierzę nie jest dodatkiem; Zawsze byłem twoim fanem, ale bardzo rozczarowałem się tym, przez co przechodzi ten biedny kot. Jest wyraźnie zestresowany; Koty to nie akcesoria! To bardzo wrażliwe zwierzęta i nie lubią ruchu, a ty dusiłaś biedne zwierzę w tej torbie, bo pasuje do twojego stroju i trzymasz je tak, jak ci się podoba - tak komentujący jednogłośnie potępili szokujące zachowanie Claudii Schiffer.