Cleo pozuje BEZ DOCZEPÓW i chwali się oryginalnym prezentem: "Mam najlepszą ekipę na świecie" (FOTO)

Jak każda szanująca się gwiazda, Cleo prowadzi też profile w social mediach. Na instagramowym koncie udało się jej zgromadzić liczącą już milion obserwujących społeczność. To właśnie tam można podejrzeć, co słychać u niej poza koncertami, a niekiedy również i zobaczyć ją w nieco mniej scenicznym wydaniu.

Cleo świętuje 40. urodziny. Pokazała się bez doczepów

#happybirthdaytome - złożyła sobie na wstępie życzenia. Dzisiaj obudziłam się nad jeziorem, gdzie kręciłam "Sztorm". I wiecie co... Nie ma sztormu. Jest za to spokój i ogromna wdzięczność w sercu, a lustro wody tak stabilne, że mogłam zobaczyć swoje odbicie i powiedzieć sobie: "Dobra robota! Płyń dalej, Kocham Cię" - pisze refleksyjnie, dając do zrozumienia, że jest w dobrym momencie życia i zwraca się do fanów: