Cleo wyjawiła, czy ma partnera! Wszystko w rozmowie z Ewą Drzyzgą. "Niejeden wianek uwiłaś i na wodę puściłaś"

W swoim czasie trafi na swojego. Ona jest osoba nie wylewna , sprawy osobiste zachowuje dla siebie i tak powinno byc.Nie jak inni sie oczerniaja na forum bo cos nie wyszlo i jeden na drugiego.Pozatym w dzisiejszych czasach poznac kogos wartosciowego,uczciwego z dystansem do siebie to rzadkosc. Wiekszosc ludzi , szczegolnie celebryci sa ze soba dla kasy itd. Po jakims czasie wychodza klocki hocki i jeszcze sie tym chwala dla kasy jak to im zle jest w zyciu, Ma sie kase to co tam , dzisiaj jak nie ta , to inna albo odwrotnie, a zycie to nie bajka......choc nie ktorzy cale zycie sie bawia.....