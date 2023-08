Cleo zdjęła doczepy i pochwaliła się NOWĄ FRYZURĄ! Zmiana na plus? (FOTO)

Ech 10 min. temu zgłoś do moderacji 18 0 Odpowiedz

Włosy zaczęły wychodzić garściami, to musiała ściągnąć te sztuczydła. Cała zagadka. To samo dotyczy sztucznych rzęs , doklejanie 2:1 etc .to takie obciążanie nasady rzęs/włosów, że prędzej czy później organizm się poddaje i odrzuca te "protezy". Zaczynają się choroby, łysienie plackowate, łuszczyce....powodzenia wszystkim paniom które próbują oszukać naturę , dają się złapać w sidła tych wszystkich kosmetyczek trzepiących hajs na ich braku pewności siebie. Pokochajcie siebie!