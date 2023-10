Clout MMA. Gocha Magical wygrała z 19-letnią Nikitą. Internauci zniesmaczeni tym, co zobaczyli: "STOP PATOLOGII"

O Clout MMA niespodziewanie zrobiło się wyjątkowo głośno i to na zaledwie kilka dni przed galą. Wszystko z powodu ogłoszonej nagle walki. Okazało się, że w płockiej Orlen Arenie zmierzą się Gocha Magical oraz była dziewczyna jej syna - Nikita. Decyzja federacji wywołała ogromne oburzenie w sieci. Nie brakowało komentarzy, iż walka, w której 50-letnia kobieta z problemami alkoholowymi stanie naprzeciwko 19-latki, może skończyć się tragedią.

Gocha Magical kontra Nikita. Internauci stanowczo o walce

Wielu obstawiało też, że do walki zwyczajnie nie dojdzie. Tak jednak się nie wydarzyło, a szkoda. Gocha Magical i Nikita pojawiły się w oktagonie Clout MMA, a pojedynek przez techniczny nokaut w drugiej rundzie wygrała... pani Gosia. Choć publiczność w Płocku opanowała z tego powodu totalna euforia, nie wszyscy spojrzeli na tę walkę podobnie. W sieci znów zawrzało. Internauci słusznie zauważają, że do takiego pojedynku nigdy nie powinno w ogóle dojść. Niektórzy grzmią też, że starcie było ustawione, ale zdaje się, że w tej sytuacji to tak naprawdę najmniejszy problem...