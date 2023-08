Clout MMA. Widzowie wściekli na organizatorów. "Proszę o ZWROT PIENIĘDZY"

Gale freak fightowe wciąż cieszą się w Polsce sporą popularnością. Nic więc dziwnego, że w kraju nieustannie pojawiają się co raz to nowe federacje walki z udziałem celebrytów. W czerwcu świat usłyszał o kolejnej tego typu organizacji - mowa tu o Clout MMA, której twarzami zostali Sławomir Peszko oraz influencerka Lexy Chaplin. W sobotę federacja zaprosiła widzów na swoją pierwszą galę. Tego wieczora w oktagonie można było zobaczyć m.in. starcie Marcina Najmana z Andrzejem Fonfarą czy walkę Zbigniewa Bartmana z Tomaszem Hajto. Niestety debiutu Clout MMA ostatecznie nie można chyba zaliczyć do szczególnie udanych. Wszystko przez poważne problemy techniczne, które wielu widzom skutecznie utrudniły odbiór wydarzenia.