Co działo się z księżną Kate od "planowanej operacji" do diagnozy nowotworu (KALENDARIUM)

Jeszcze nie minęła nawet połowa 2024 roku, ale już śmiało możemy zawyrokować, że royalsi nie zaliczą tego go do udanych . Przez ostatnie dwa miesiące media prześcigały się w doniesieniach o możliwych powodach medialnej absencji Kate Middleton , która wycofała się z życia publicznego po poddaniu się w styczniu "planowanej operacji jamy brzusznej" .

Ciągnąca się całymi tygodniami medialna absencja księżnej tylko podsycała plotki o wielkim sekrecie, skrzętnie skrywanym przed rodziną królewską. Cały świat trzymany był w niepewności aż do piątkowego wieczoru, kiedy to małżonka Williama potwierdziła najgorsze obawy rodaków, przekazując, że zmaga się z chorobą nowotworową. Matka trójki dzieci poddała się chemioterapii zapobiegawczej, co obecnie stanowi początkową fazę jej leczenia. Przypomnijmy, że druzgocącą diagnozę otrzymało w ostatnim czasie jeszcze dwoje innych royalsów: król Karol oraz Sarah Ferguson.