Co dziś robią córki Cezarego i Katarzyny Żaków? Rodzice NIE CHCIELI, by zostały aktorkami...

Katarzyna i Cezary Żakowie pobrali się w 1985 roku. Para wykreowała razem niezapomniane role w " Miodowych latach " i " Ranczu ". Małżonkowie doczekali się dwóch córek – urodzonej w 1988 roku Aleksandry oraz Zuzanny, która przyszła na świat w 1994 roku. W przeciwieństwie do znanych rodziców żadna z nich nie związała swojego życia z aktorstwem. Obie obrały zupełnie inne ścieżki. Kim są córki Żaków?

Ręce do Boga złożyłam, żeby tak się nie stało. To wymodlone. Uważałam, że to jest bardzo trudny zawód dla kobiety. Poza tym, będąc córkami bardzo popularnego taty, miałyby bardzo trudno - mówiła Katarzyna Żak.