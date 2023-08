Co mówi o tobie ostatnia cyfra roku urodzenia? Możesz się zdziwić

Proces ten polega na zsumowaniu wszystkich cyfr z pełnej daty urodzenia. Istnieje jednak alternatywna metoda, która pozwala na odkrycie naszych mocnych i słabych stron, a także cech charakteru naszych partnerów czy przyjaciół. Ta metoda polega na analizie ostatniej cyfry roku urodzenia, która zdaniem numerologów, może zdradzić wiele o naszej osobowości.

Ostatnia cyfra roku urodzenia jest jak lustro, które odbija nasze mocne i słabe strony. Nie musisz przeprowadzać skomplikowanych obliczeń matematycznych, aby odkryć swoją numerologiczną cyfrę. Wystarczy, że skupisz się na ostatniej cyfrze roku, w którym przyszedłeś na świat.

Zero

Osoby, które urodziły się w roku kończącym się cyfrą zero, są zwykle bardzo towarzyskie i lubiane przez innych. Nie przywiązują dużej wagi do pieniędzy i jeśli pojawia się okazja do podjęcia pracy, która idealnie do nich pasuje, kwestie finansowe schodzą na dalszy plan. Są odważne, nie boją się ryzyka i często podejmują nowe wyzwania. Mają w sobie coś z pioniera, lubią zaczynać wszystko od zera.

Jeden

Osoby urodzone w roku kończącym się cyfrą jeden, są zdecydowanie skoncentrowane na sobie. Wierzą, że są w stanie zrobić wszystko najlepiej i rzadko proszą innych o pomoc. Czasami mogą być egoistyczne i skupiać się wyłącznie na swoim dobru. Są bardzo samodzielne, odpowiedzialne i można na nich polegać.

Dwa

Dwójki to osoby, które są zupełnym przeciwieństwem jedynek. Wolą pracować w grupie, są wrażliwe, delikatne i empatyczne. Dla nich najważniejsza jest rodzina i przyjaciele. Cenią opinie innych, co sprawia, że są bardzo lubiane.

Trzy

Trójki to osoby, które na co dzień nie przejmują się bieżącymi sprawami. Szukają powodów do radości wokół siebie. Pieniądze nie są dla nich ważne. Często są marzycielami i romantykami.

Cztery

Czwórki to osoby pełne energii. Są bardzo aktywne i lubiane w towarzystwie. Czasem jednak dają się ponieść emocjom. Są uparte i nie zmieniają raz podjętej decyzji. Nawet w nowym środowisku lubią podejmować trudne tematy.

Pięć

Piątki to osoby niezwykle ugodowe. Często zapominają o swoich potrzebach i pragnieniach, stawiając na pierwszym miejscu oczekiwania innych. Są bardzo lubiane, ale często mają problemy z nawiązywaniem bliższych relacji.

Sześć

Szóstki to osoby, które uwielbiają komentować otaczającą je rzeczywistość. Są bardzo szczere, co czasem sprawia, że nie są dobrze odbierane w towarzystwie. Jeśli jednak uda im się zbudować relacje, są one zazwyczaj trwałe.

Siedem

Siódemki to osoby konsekwentne. Mimo wielu przeciwności losu, nie tracą wiary w ludzi i w swoje szczęście. Mają problem z osiedleniem się w jednym miejscu i ciągle szukają swojej drogi. Chcą spróbować wszystkiego w życiu, co czasem prowadzi do słomianego zapału.

Osiem

Ósemki to osoby pełne energii, które jednak często napotykają na przeszkody w życiu. Gdy inni odnoszą sukcesy w związkach i karierze, ósemki wciąż czekają na swoją szansę. Są otwarte i towarzyskie, ale często narzekają.

Dziewięć

Dziewiątki to osoby bardzo pomocne, które często zapominają o sobie, stawiając wygodę innych na pierwszym miejscu. Poświęcają się dla dobra innych i nie zawsze są doceniane. Potrafią budować silne relacje i można na nich polegać.

