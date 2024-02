Co się dzieje z rodziną królewską? Ekspert zaniepokojony decyzją księcia Williama: "TO BARDZO DZIWNE"

Duo 15 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Król Konstantyn zmarł rok temu, więc to nie był żaden pogrzeb (na którym nota bene Williama też nie było, co wyszło dość słabo). Naprawdę myślicie że nie było go, bo kilka rzędów dalej siedział Andrzej? Królowi Hiszpanii to jakoś nie przeszkadzało. Musiał to być ważny powód, a nie niechęć do stryja.A tak poza tym mają słabszy czas, jak wiele rodzin.